На полигонах Минобороны тренируются тысячи добровольцев, поступивших на службу по контракту

Инструктор с боевым опытом учит новобранцев, как принять максимально устойчивую позицию. От этого во многом будет зависеть меткость стрельбы.

Эти ребята никогда не держали в руках оружия и еще недавно не собирались связывать свою жизнь с военной службой. Но теперь, когда родная страна нуждается в защитниках, личные планы пришлось отложить.

Военнослужащие по контракту каждый день отрабатывают маневры с разными орудиями. Например, как обращаться со станковым пулеметом "Утес", он используется для противовоздушной обороны. Перед стрельбой нужно зарядить пулеметную ленту. Быстро уложить патроны в гнезда не так уж просто. В сильный дождь или в холод они выскальзывают из пальцев. На учениях стреляют трассирующими боеприпасами, которые оставляют за собой след. Можно видеть, куда они летят.

Здесь нужно попасть в огонек от сигнальной ракеты, в зоне боевых действий целью будут вражеские дроны. Каждая сбитая "птичка" - это чья-то спасенная жизнь, а порой и успешное развитие атаки, если беспилотник был запрограммирован на поражение боевого орудия.

На учебном полигоне пулемет удобно закреплен, из него легко целиться, а вот на фронте придется стрелять в самых разных условиях: из пикапа, с квадроцикла, с крыши здания. Базовые навыки должны быть отработаны до автоматизма. Учения проходят под руководством опытного командира, в зоне специальной военной операции он с первых дней на передовой. Инструктор сразу замечает, если неопытный пулеметчик что-то делает не так.

Обучение вновь прибывших контрактников длится несколько месяцев. Проходят не только курс обращения с оружием, но и правила оказания первой медицинской помощи. Самое главное: с человеком в состоянии болевого шока нужно разговаривать, чтобы тот не терял сознание. Второе важное умение - правильно наложить шину.

Самую тщательную подготовку проходят снайперы. Это штучные кадры в любой армии, они должны не только ювелирно работать с винтовкой, но иметь особые свойства характера. Готовность часами, а порой и сутками выжидать на позиции.

Военнослужащему с позывным Чен - за шестьдесят, в молодости увлекался пулевой стрельбой, сейчас опытный охотник. Говорит, в добровольцы записался по зову сердца, и, несмотря на годы, взяли снайпером. На занятиях стреляет последним в группе, зато точно в цель.

После завершения курсов по подготовке военнослужащие по контракту отправятся в зону специальной военной операции. Там они будут выполнять боевые задачи в составе группировки "Север".