Самолет МЧС эвакуировал из Ливана 100 россиян

На Родину из Ливана минувшим вечером вернулись 100 граждан России, пожелавших покинуть зону конфликта. Среди них 58 детей. В аэропорт "Домодедово" их доставил спецборт МЧС.

Гуманитарная операция по оказанию помощи и вывозу наших соотечественников из Ливана проводится по указанию Владимира Путина.

Полет все граждане перенесли хорошо. Сразу по прибытию им была оказана необходимая поддержка. Это первый подобный рейс. В Ливане, по данным нашего посольства, еще остается по меньшей мере три тысячи россиян.

Тем временем Ливан продолжает подвергаться обстрелам со стороны Израиля. Не менее 20 человек погибли и 14 ранены в результате авианалёта на город Барджа. Удар был нанесен по дому, где размещались более полутысячи беженцев. Здание полностью разрушено. Под завалами продолжают поиск выживших.

Более 60 палестинцев за сутки стали жертвами израильских атак и в секторе Газа. Еще восемь убиты в ходе рейдов ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан.

А в самом Израиле - волна протестов. В Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе тысячи людей вышли на улицы после того, как премьер Нетаньяху объявил об отставке министра обороны. Толпы начали блокировать центральные дороги, полиция применила водомёты. Задержано около сорока человек. Теперь место Галанта занял глава МИД Исраэль Кац. По мнению протестующих, Нетаньяху устроил перестановки для усиления собственной власти.