В США завершается голосование на президентских и парламентских выборах

В Соединенных Штатах завершается голосование на президентских и парламентских выборах.

Главное внимание приковано к битве за пост главы государства между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. По данным на эту минуту, лидер республиканцев опережает свою соперницу: Трамп уже обеспечил себе 211 голосов выборщиков против 117 у Харрис. Однако на западе страны подсчет бюллетеней только начинается. Все будет решаться в так называемых "колеблющихся штатах".

В Вашингтоне и крупнейших городах действуют повышенные меры безопасности.