Трамп лидирует во всех семи колеблющихся штатах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует, по предварительным данным, в семи так называемых колеблющихся штатах.

Колеблющимися в американской избирательной системе принято называть штаты, в которых накануне выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий. Это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин. Как сообщает утром среды, 6 ноября, Associated Press, лидерство в них захватывает Трамп.

Остальные штаты сюрпризов не преподнесли, в них победу, по предварительным подсчетам, одерживают кандидаты от партий, которые пользуются там традиционной поддержкой.

По данным AP, Трамп набирает 230 голосов выборщиков, вице-премьер США и кандидат от демократов Камала Харрис – 205. Fox News приводит следующие данные: 232 голоса — у республиканца и 212 — у демократки.

Между тем The New York Times пишет что вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США достигает 89%.