Финляндия может открыть один КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии может неожиданно провести эксперимент по открытию хотя бы одного контрольно-пропускного пункта на границе с Россией. Об этом во вторник, 5 ноября, рассказали информированные источники.

Как пишет Ilta-Sanomat, в ближайшее время устраивать такие сюрпризы российской стороне Хельсинки не собирается. Однако, если финская сторона переоценит ситуацию на границе в пользу сокращения уровня угрозы притока нелегалов, может быть проведен эксперимент.

Собеседники газеты уточняют, что речь идет лишь об одном КПП, причем открыть его могут не раньше зимы.

В октябре окончательно закрылись контрольно-пропускные пункты "Инари" и "Париккала" на финско-российской границе. Они и так не функционировали последние несколько лет, в Хельсинки решили полностью прекратить их работу.

В мае финский конституционный комитет единогласно одобрил законопроект о пограничной процедуре для беженцев на границе с Россией. Он, по задумке Хельсинки, позволит ускорить рассмотрение заявлений просителей убежища, прибывших со стороны российской границы, при этом не впуская мигрантов в Финляндию. Ждать решения им придется в спецпунктах на границе.