Григорий Лепс о невесте-внучке: "Я могу дать человеку 10 лет счастливой жизни"

Григорий Лепс стал новым звездным гостем программы Романа Костомарова "По душам". Было затронуто много тем, в том числе знаменитости поговорили и о личной жизни певца. Не секрет, что Григорий Лепс встречается с 18-летней Авророй Киба. Из-за разницы в возрасте девушку в Сети называют невестой-внучкой Лепса. Впрочем, самих влюбленных это совершенно не смущает.

В настоящее время Аврора учится в Великобритании. Несмотря на то, что она пока не дала ответа на предложение руки и сердца, Григорий считает ее своей невестой и с нетерпением ждет возвращения в Россию.

"Скоро она приедет на каникулы. Ну, после новогодних праздников. Может быть, вместе отдохнем где-нибудь несколько дней... Есть над чем задуматься... Работать придется много... Дети будут точно", - рассказал Лепс.

Певец сообщил, что познакомился с матерью невесты. Он подчеркнул, что Аврора из состоятельной семьи, так что о расчете с ее стороны не может идти и речи. При этом и долгосрочных планов Лепс не строит.

"Вот чувствуешь, что этот человек может создать для тебя какую-то базу. Я могу дать человеку десять лет счастливой жизни. А потом… Найдет себе другого, побогаче... Никто не бежит за моими деньгами, тем более, что там довольно состоятельная семья. Все у них хорошо в этом отношении. Надеюсь, так будет и дальше", - высказался исполнитель.

Григорий Лепс заявил, что "свято верит" в отношения с Авророй и готов хоть "завтра" расписаться с ней.