Собянин рассказал, как подходы к городским вокзалам МЦД становятся комфортнее

Территории городских вокзалов МЦД благоустраивают по единому стандарту.

Сначала проводится реорганизация маршрутов, потом улучшение пешеходной доступности, следом формируется качественная городская среда у вокзалов, заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"С открытием МЦД пришел черед сделать комфортным и безопасным путь из жилых районов до московских городских вокзалов наземного метро", - подчеркнул градоначальник.

Новые пешеходные дорожки, мосты и маршруты городского транспорта проложили до городских вокзалов "Санино" "Кокошкино" и "Поклонная" . Все это улучшило безопасность для пешеходов и позволило существенно экономить время.

В настоящий момент ведутся работы по улучшению транспортной доступности нескольких станций МЦД: "Щербинка" МЦД-2, "Косино" МЦД-3, "Солнечная", "Кусково", "Беговая" МЦД-4. Завершен первый этап работ около станции "Серп и молот" МЦД-4.