Победитель очевиден: голосование на выборах президента США завершено

Прореспубликанский канал Fox News о безоговорочной победе Трампа официально объявил первым. Остальные СМИ заняли выжидательную позицию. Открывать шампанское в его штабе начали еще до того, как закрылся последний избирательный участок. К этому моменту партия уже взяла Сенат. 50 республиканских мандатов лишили демократов большинства.

Когда стало понятно, что у экс-президента уже 277 голосов выборщиков при необходимых 270, спикер Палаты представителей объявил его избранным главой государства. Сам Трамп приветствует сторонников во Флориде. Стало ясно, что он победил в двух колеблющихся штатах и лидирует в пяти оставшихся, демократам же оставалось только молиться.

Прихожане баптистской церкви в Детройте обращаются к Богу, не отрываясь от телетрансляции. Происходящее так и анонсировали: вечеринка "Молись и смотри". Уныние охватило и главный рупор демократов - CNN. Чем активнее краснела карта США, показывая, какие еще штаты поддержали республиканца, тем сильнее зеленели лица ведущих. Ведь за Трампа голосовало даже латиноамериканское и африканское население, которое считалось электоратом демократов.

"Он смог получить голоса латиноамериканцев. Возможно, из-за экономических проблем, с которыми они сталкиваются. Американцы в целом недовольны и рассержены. И было бы чудом, если бы Камала Харрис смогла победить при таком встречном ветре", - заявил аналитик Крис Уоллес.

Сторонники Харрис после закрытия участков ждали ее в штабе в столичном университете Говарда. Как и в свое время проигравшая Трампу Хиллари Клинтон, она не нашла, что сказать своей группе поддержки. Выступление отменили. За Харрис отдувался ее пиарщик: "Голоса пока считаются, у нас остаются штаты, в которых нет результатов".

То есть все еще могут пересчитать как надо. Демократия по-американски - это 3,5 миллиарда долларов, потраченных на президентскую гонку и более 50% сторонников Трампа, заявивших, что не верят в честность выборов. Ведь сама система волеизъявления от начала и до конца заточена под фальсификации. Она позволяет миллионам голосовать по почте, без предъявления документов. Да даже без гражданства США! Но госсекретарь штата Джорджия, не моргнув глазом, вновь вытаскивает на публику любимую забаву демократов "поиски российского следа": "Мы столкнулись с некоторыми угрозами минирования участков. Они - российского происхождения. Я не знаю, как описать это. Мы идентифицируем источник на западе России".

Чем бы ни завершились в итоге эти выборы, Дональд Трамп и неожиданно ставший рьяным республиканцем Илон Маск как минимум неплохо на этом заработали. Политические события в США отразились на курсе биткоина. Он установил новый рекорд, превысив 75 тысяч долларов. Техномагнат активно инвестировал в криптовалюту. Акции компаний Трампа тоже резко выросли в цене. Более чем на 15 процентов.

А вот и утешительный приз для Камалы Харрис - пользователи соцсетей назвали ее победительницей в штате "Украина".