Последние минуты штурма Волченки - небольшого поселка на берегу Кураховского водохранилища. Националисты пытаются вывести из-под огня танк. Но обвешанную бронеплитами машину догоняет выстрел из ПТУРа. Другие бандеровцы решили спрятаться в заброшенном доме. И тоже не вышло. Несколько прямых попаданий разнесли укрытие в пыль.

Боевиков ВСУ в Волченке больше нет. По крайней мере - живых. Наши морпехи забираются на крышу здания и поднимают боевой флаг 114-й бригады. Поселок освобожден.

В Максимовку и Антоновку входит бронетехника. Оба поселка зачищены и находятся под полным контролем российских войск. В эти часы поступает информация, что наши бойцы окончательно выдавливают противника из поселков Ильинка, Степановка и Берестки. Но самое важное - ВСУ оставили Кураховский железнодорожный вокзал. Это означает только одно - петля вокруг гарнизона противника в городе затянулась еще сильнее. И теперь начинается уничтожение его ресурсов. В первую очередь - артиллерии.

До Курахово – рукой подать. Вот БМП с десантниками через поле прорывается к позициям ВСУ. Наводчик на ходу ведет огонь по блиндажам противника. Точка высадки достигнута. Боевиков в траншеях уже нет – сбежали. Но не все. Как минимум двое подорвались. Причем на своих же фугасах. Видимо, в панике забыли, что сами установили вокруг опорника мины-растяжки.

Из Курской области тоже приходят важные новости. Штурмовики сообщают, что им удалось полностью выбить ВСУ из приграничного Глушковского района. Сейчас идет ликвидация националистов в соседнем Кореневском.

Военные говорят: террористическая вылазка в курское приграничье уже обернулась для ВСУ потерей свыше 3 тысяч единиц боевой техники. А общее количество убитых националистов на этом направлении скоро перевалит за 30 тысяч человек.