В Московскую область доставили медвежонка с Камчатки

На аппетит Потапыч не жалуется. Лакомства принимает только коробками, шутят зоозащитники. Игривый, дружелюбный, невероятно обаятельный мишка с очень непростой судьбой. Что случилось с его мамой - никто не знает. В конце лета в поисках еды медвежонок вышел к рыбоперерабатывающему комбинату на Камчатке и жил рядом почти месяц. Но вахта окончена, люди, которые мишутку кормили, уезжают, и его жизнь снова в опасности.

Видео снял охранник комбината - он остался, чтобы подкармливать мишутку. Узнав о его судьбе, к делу подключились специалисты. Забрать Потапыча решил подмосковный парк "Земля Прайда". Ведь зверь уже привык к людям - в лесу не выживет. Вот только добраться до мишки долго не могли: от Петропавловска-Камчатского - 600 километров по бездорожью, в дождь и снег.

"Реки разливались, туда просто не проехать даже на "Уралах", и мы ждали десять дней, чтобы выехать, были готовы снять вертолет. Даже вертолёты не соглашались лететь, не было видно сопок, было действительно опасно. Мы ехали 25 часов за этим медвежонком по берегам моря, реки пересекали вброд", - рассказал Виктор Агафонов, директор парка львов "Земля Прайда".

Наконец Потапыч в сопровождении двух машин МЧС и трех "Уралов" едет в специальной клетке, которую выделил Московский зоопарк. В пути его поят из бутылочки. Разумеется, пятилитровой. И вот косолапого пассажира принимают на борт "Аэрофлота". А спустя 7 с половиной часов по всем правилам встречают в Москве. В грузовом терминале дикие звери - не редкость.

Скоро сюда прилетит еще один медвежонок. И составит компанию Потапычу в его новом доме. О втором косолапом сироте руководители "Земли Прайда" узнали уже в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

Две недели пути, 13 тысяч километров. Мало кто из медведей путешествовал так долго и далеко, как Потапыч. И вот он едет туда, где его очень ждут и готовятся к встрече. И где у него есть все шансы прожить долгую и счастливую жизнь. А в первую очередь - хорошенько выспаться. Ведь впереди зима.