Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Ангелины Трут

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение двухлетней Ангелины Трут из Иркутской области. Ее историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать свыше 3 с половиной миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется еще больше миллиона.

Девочка борется со смертельным заболеванием - острым миелоидным лейкозом, перенесла четыре курса химиотерапии. Но болезнь не отступает. Чтобы спасти жизнь ребенка, срочно нужна пересадка костного мозга и специальные сопроводительные препараты. Но прежде необходимо еще оплатить забор и доставку биоматериала от неродственного донора. Стоит все лечение почти 5 миллионов рублей.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!