Американские власти не зафиксировали какой-либо "вредоносной деятельности", направленной на воздействие на итоги президентских выборов в стране. Такое заявление сделала в среду, 6 ноября, руководитель агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли.

Как уточнила Истерли, которую цитирует Associated Press, "на данный момент мы не видели доказательств вредоносной деятельности", влияющей на избирательную инфраструктуру".

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что обвинения во вмешательстве других стран в американские выборы звучат от Вашингтона чаще собственного гимна.

При этом грузинский президент Саломе Зурабишвили призналась польскому коллеге Анджею Дуде в том, что "нет ни одного неоспоримого доказательства" того, что Россия вмешалась в парламентских выборы в Грузии.