Подозрение на вирус Коксаки выявили у детей в ряде регионов России

Заболевание, напоминающее вирус Коксаки, за последние несколько дней выявили у детей в садах и школах нескольких российских регионов. Такие сведения в среду, 6 ноября, приводят "Известия".

Как пишет издание, речь идет о Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской областях.

При этом в Ижевской области подчеркнули, что вспышек заболеваемости энтеровирусной инфекцией в регионе нет, а частные случаи лечат согласно рекомендациям. Во Владимирской области заявили, что в государственных медицинских организациях сейчас нет под наблюдением несовершеннолетних с подтвержденной инфекцией, вызванной вирусом Коксаки.

Специалисты просят наблюдать за своим состоянием по возвращении с курортного отдыха, насторожить должно повышение температуры, кашель, насморк, боль в горле, сыпь и жидкий стул.

Между тем Роспотребнадзор посоветовал россиянам, возвратившимся из Турции, а также тем, кто с ними контактировал, обращаться на горячую линию". Ее организовали из-за информации о распространении вируса Коксаки среди отдыхающих на турецких курортах.

Кроме того, в детских образовательных учреждениях, включая детсады, было решено организовать процедуру утренних осмотров для проверки воспитанников и учащихся на симптомы контагиозных заболеваний.