Александр Домогаров вывел в свет молодую жену

В Москве прошла премьера фильма "Любовь Советского Союза". Посмотреть ленту пришло немало российских звезд. Представлял картину генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он обратился к гостям с речью, призвав запустить бумажные самолетики, в том числе и в память об актере Романе Мадянове, который недавно умер в результате продолжительной болезни. Артист как раз снимался в фильме.

Оценить премьеру пришли теледоктор Елена Малышева, Сергей Жигунов с супругой Викторией (которую за глаза называют копией его первой жены Веры Новиковой и актрисы Анастасии Заворотнюк), а также привлек внимание журналистов актер Александр Домогаров. Хоть он и позировал на красной дорожке в одиночестве, пронырливые репортеры выяснили, что в зрительном зале его дожидалась молодая супруга Татьяна Степанова.

По некоторым данным, влюбленные не так давно оформили отношения, хотя вместе уже 13 лет. Кстати, пару сопровождал сын актера Александр Домогаров-младший, который активно пробует себя в режиссуре, сообщает "КП".