Беспилотник впервые сбили над Дагестаном

Силы противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбили беспилотник над Дагестаном.

Дрон уничтожили над Каспийском, сообщил глава республики Сергей Меликов. Он призвал всех соблюдать спокойствие. На месте работает оперативный штаб.

"Очень важно не размещать фото и видеоматериалы, которые могут оказать содействие врагам", - написал он в своем telegram-канале.

По данным telegram-канала Baza, Каспийск атаковал беспилотник А-22 "Летучая лисица", который используется врагом для атаки на дальние регионы. Расстояние между ближайшими украинскими городами и Каспийском – более тысячи километров.

Из-за атаки беспилотника в аэропорту Махачкалы задержаны три рейса: два в Москву и один в Пермь.