Собянин рассказал, как архитекторы Москвы сохраняют историю

В настоящее время специалисты восстанавливают световые фонари Концертного зала имени П.И. Чайковского. Эти особые конструкции крыши здания — редкий элемент. Они необходимы для естественного освещения помещения.

Кроме того, реставраторы работают с фасадами особняка О.П. Коробковой на Пятницкой улице: обновляют цоколь и приводят в порядок лепной декор, в том числе главное украшение здания — несущие опоры в виде женских фигур. По легенде, одна из кариатид создана по портрету хозяйки дома.

Также планируется привести в порядок массивный лепной щит доходного дома с рестораном "Альпийская роза" на Пушечной улице. Также будут отреставрированы фасады, гранитная облицовка цоколя, элементы балясника с поручнем, отделка полуколонн, вазоны и тумбы парапетного ограждения кровли.

А еще реставраторы собираются вернуть исторический облик фасадам особняка Л.Я. Гельтищевой в Среднем Овчинниковском переулке. Особо тщательно придется поработать над парным именным вензелем на главном фасаде, так как левый был полностью утрачен.

Меж тем в В Петербурге завершается масштабная реставрация здания консерватории. Крышу консерватории монтировали по специальному проекту, с учетом суровой петербургской погоды. В малом зале имени Глазунова скоро начнется монтаж освещения. Здесь воссоздали уникальный потолочный плафон и лепные панно. И сохранили "еловую шубу" стен - по всему периметру зала в 15 сантиметрах от каменной кладки были смонтированы деревянные панели. Всю непростую историю реставрации главное чудо консерватории - орган - был зашит в специальный саркофаг, чтобы уберечь его от температуры и влажности. И вот теперь пришел его черед. Недавно завершился ремонт фасадной части, она выполнена из дерева. Сейчас возвращают на место трубы. Основные работы сейчас идут в концертном зале имени Рубинштейна. В партере сейчас монтируют деревянную подложку пола - он должен поглощать звуки.