Трамп ликует, Харрис нервничает: источники рассказали о настрое в штабах кандидатов

В избирательном штабе кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа ликуют: пришли новости о победе политика в одном из ключевых штатов, Джорджии. Это увеличивает количество голосов выборщиков у Трампа до 247 при необходимых 270, а Fox News даже уверяет, что он достиг отметки в 267 голосов.

В штабе вице-президента США и кандидата от демократов Камалы Харрис атмосфера, по словам источников, резко изменилась. Вечер начинался с музыки и шуток, но по мере подведения неутешительных для Демпартии итогов легкий настрой сменился "похоронным", сообщает NBC News.

При этом глава предвыборного штаба кандидата от Демократической партии Камалы Харрис Джен О'Мэлли Диллон убеждает соратников, что в ближайшее время ждать итогов выборов бесполезно. Она предложила сотрудникам штаба "немного поспать" и подготовиться "к тому, чтобы завтра завершить начатое".

Между тем руководитель агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли заявила, что пока нет никаких свидетельств вредоносного вмешательства в критическую избирательную инфраструктуру.