Глава киевского режима Владимир Зеленский не станет подписывать закон, который предусматривает уголовную ответственность за хранение дров без документов об их происхождении. В этом во вторник, 5 ноября, заверил советник политика Дмитрий Литвин.

Как отметил Литвин, наложить вето на этот закон, принятый Верховной радой 10 октября, уже нельзя — сроки вышли по техническим причинам. Однако Зеленский, получивший его 15 октября, не станет подписывать документ.

Если бы эти поправки в украинское законодательство окончательно приняли, за "перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины без документов, подтверждающих законность происхождения" можно было бы получить тюремный срок в семь лет, сообщает РБК.

Еще в июне в Киеве признавали, что перед Украиной открывается реальная перспектива "жизни в холоде и темноте". Дмитрий Кулеба, занимавший тогда пост министра иностранных дел, призывал украинцев запасаться свечами и дровами.

Спикера Кремля Дмитрия Пескова спрашивали, будут ли российские бойцы бить по энергообъектам на Украине зимой. Он напоминал, что ВС России прежде отказывались от таких ударов из гуманитарных соображений, однако после нападения врага на Курскую область речь идет о посягательстве ВСУ на российскую землю.