Рэпер Гуф мучается галлюцинациями в рехабе

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) находится в реабилитационном центре после дебоша в бане. Ранее сообщалось, что у артиста началась ломка в результате отмены запрещенных веществ. А теперь стало известно, что рэпер мучается галлюцинациями. Ему кажется, будто он находится не в рехабе, а в тюрьме, компетентно сообщает телеграм-канал Mash.

Говорят, Долматов оказался проблемным пациентом наркоклиники: он якобы бредит и кричит, чтоб его освободили из заключения. Рэпер лежит в одноместной палате и жалуется, что ему скучно. Никакой связи с внешним миром у Гуфа нет, телефон отобрали, посещения запрещены.

На днях Алексей просил забрать его из клиники из-за сильной ломки, постоянно нажимал на кнопку тревоги и пытался сбежать.

Напомним, что в отношении рэпера Гуфа возбуждено уголовное дело. Дело заведено о грабеже группой лиц, рэперу грозит до семи лет лишения свободы.