СМИ объявили Трампа победителем президентских выборов

Американское издание The Hill отдает победу на президентских выборах в США кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

Победа политика прогнозируется в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, а также на Аляске. Где голосование завершилось позднее всего. Если это произойдет, то Трамп набирает 270 голосов выборщиков, а кандидат в президенты от демократов Камала Харрис.

Как сообщает газета, Трамп обеспечивает себе второй срок почти через четыре года после того, как он покинул Белый дом.

Победу Трампа также прогнозируют телеканал Fox News, газета New York Times, NBC News и другие издание.