Брежнева отказалась спасать украинских женщин

Вера Брежнева когда-то была одной из самых востребованных и успешных певиц. Однако после начала СВО артистка покинула Россию, развелась с продюсером, композитором Константином Меладзе, и перебралась жить в Европу. Попытавшись перезапустить карьеру на Родине, артистка также начала зарабатывать марафонами по обретению счастья для украинских женщин. Но, как передает телеграм-канал SHOT, особо бизнес не пошел и она перестала пытаться.

Зато певица снизила ценник на корпоративы и начала активнее брать заказы от россиян на частные вечеринки за границей. Говорят, Вера Брежнева берется за практически любые предложения и готова выехать в любую точку мира, чтобы спеть золотые хиты "ВИА Гры". Кроме России, впрочем. Теперь за свои выступления артистка берет примерно шесть миллионов рублей.

Райдер у певицы средний: Вера и ее помощник летают только бизнес-классом, остальная команда — экономом. Передвигаться артистка предпочитает на микроавтобусах класса люкс строго без ароматов. В гостинице — номер сингл для помощника, люкс для певицы, остальные — евростандарт. Шторы блэкаут, спа-салон и спортзал обязательно. В гримерке Брежневу должно поджидать исключительно здоровое питание: цикорий, орехи, сухофрукты, хлебцы, фрукты и ягоды.