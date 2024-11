Маск поздравил Трампа с победой мемом с раковиной

Американский бизнесмен Илон Маск, активный сторонник Дональда Трампа, поздравил республиканца с победой на выборах президента США, хотя официально итоги еще не подведены.

Маск опубликовал в социальных сетях фотоколлаж, на котором он запечатлен с раковиной для умывания в Овальном кабинете. Это отсылка к фразе "Let that sink in" (в английском языке это идиоматическое выражение означает "Позволь себе осознать это", а в буквальном переводе — "Впустите эту раковину внутрь").

При этом Маск в интервью американскому журналисту Такеру Карслону, выдержки из которого приводит РИА Новости, заявил, что в случае получения должности в администрации Трампа "настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства, которая, я думаю, крайне необходима".

Ранее Илон Маск пообещал, что второй президентский срок республиканца станет самым веселым временем для США — в случае победы Трампа на выборах страну ожидает яркое будущее.

Между тем источники рассказали, что в предвыборном штабе конкурентки Трампа от Демократической партии Камалы Харрис воцарилось "похоронное" настроение, хотя в начале вечера соратники вице-президента были полны оптимизма.