Киевский режим обманывает украинских граждан, скрывая от них реальные потери в результате удара ВС России по одному из цехов завода "Мотор Сич". Такое заявление сделал в среду, 6 ноября, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Утром 6 октября сообщалось, что российские бойцы нанесли удар по цеху завода "Мотор Сич", где собираются авиадвигатели и комплектующие дронов. Предприятие располагается в подконтрольной киевскому режиму части Запорожья. Российские снаряды "накрыли" производственный цех на территории завода. Киевский режим сообщил о шести погибших и более чем 20 пострадавших.

Однако Рогов подчеркнул, что после прилета по заводу "Мотор Сич" на место прибыло более 50 автомобилей скорой помощи. При этом "понятно, что среди погибших есть сотрудники предприятия, но они работали на производстве военной продукции".

Также Рогов уточнил, что удар пришелся по цеху, в котором осуществлялось производство комплектующих и авиадвигателей для военных беспилотников. Киевский режим бдительно следит за тем, чтобы в открытом доступе не появилось фотографий или видео с места происшествия, сообщает ТАСС.