Трамп объявил о своей победе

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп стал 47-м избранным президентом США.

Об этом заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Официально голоса все еще не подсчитаны.

Трамп вышел для обращения к сторонникам во Флориде, передает РИА Новости. По его словам, он добился "изумительной" победы и пообещал открыть "золотой век" Америки.

"Спасибо, что избрали меня 47-м президентом США. Я буду сражаться за вас каждый день", - сказал Трамп в ходе своего выступления в городе Палм-Бич.

В штабе Трампа заявили, что не ожидали настолько успешных результатов в ходе выборов. Кандидат от демократической партии Камала Харрис пока не признала свое поражение.