У кандидата в президенты США Дональда Трампа, уже провозгласившего себя победителем выборов, есть одно "полезное для нас качество". Такое заявление сделал в среду, 6 ноября, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Как написал российский политик в своем Telegram-канале, Трамп "смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок". Медведев уточнил, что это касается расходов "на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации", а "токсичная бандеровская Украина в этом же ряду".

Зампред Совбеза уточнил, что вопрос лишь в том, "сколько заставят дать Трампа на войну", поскольку хотя политик упрям, однако система сильнее.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что исход выборов главы государства в Соединенных Штатах не имеет для России принципиального значения. В Москве уже отмечали, что недружественный настрой Вашингтона едва ли существенно изменится после президентских выборов.

Трамп уверял, что находится в отличных отношениях с президентом России Владимиром Путиным, хотя Кремль опроверг слухи о том, что американский политик якобы семь раз разговаривал по телефону с российским лидером после того, как покинул Овальный кабинет.