Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о пролонгации военного положения на Украине и всеобщей мобилизации в ряды украинской армии. Об этом в среду, 6 ноября, сообщают украинские средства массовой информации.

В электронной базе данных Верховной рады Украины в карточках соответствующих законопроектов появились пометки о том, что их подписал глава государства. Таким образом, действие военного положения и всеобщей мобилизации Украины продлевается еще на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.

Ранее член комитета Верховной рады по обороне Соломия Бобровская признала, что украинские власти не сумеют выполнить до конца 2024 года план мобилизации граждан в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она также подтвердил, что авиатехников и бойцов сил противовоздушной обороны по приказу главнокомандующего ВСУ переводят в пехоту.

Украинский министр обороны Рустем Умеров рассказал, что киевский режим обсуждает с Соединенными Штатами снижение возраста мобилизации. При этом он заверил, что американские партнеры не давят на киевский режим, а всего лишь "хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25".