Жанна Агузарова вышла на сцену и разочаровала: еле тянет

Жанна Агузарова стала гвоздем развлекательной программы на празднике журналистки, ведущей Ксении Собчак, которая накануне, 5 ноября, отметила день рождения. На мероприятии гуляло немало представителей отечественного шоу-бизнеса, в частности, продюсер Яна Рудковская, бизнес-леди Яна Расковалова, певица Полина Гагарина, ее коллега Глюкоза и многие другие.

Отметилась на дне рождения и режиссер Валерия Гай Германика. В своем официальном телеграм-канале она опубликовала видео выступления Жанны Агузаровой. 62-летняя артистка предстала перед гостями в своем обычном "инопланетном" видео, однако, судя по комментариям в Сети, пользователи пришли в ужас от звучания ее голоса.

Так, многие комментаторы сделали вывод, что артистка "еле тянет". По их мнению, Жанна пела тихо, ее было почти неслышно, и ни о каких легендарных нотах и речи не шло. Некоторые и вовсе не узнали Агузарову, заявив, что слышат не голос знаменитой исполнительницы. Кое-кто не исключил, что всему виной возраст. А другой комментатор счел, что просто аппаратура не была отлажена как следует.