Трамп заявил о намерении положить конец войнам

Объявивший себя победителем на выборах в США Дональд Трамп пообещал "не развязывать войны, а положить им конец".

Об этом он объявил в ходе своего выступления в Мар-а-Лаго, где расположено его имение.

"Мы разгромили ИГИЛ* в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить", - заявил он, говоря о своем первом сроке и намечая планы на второй.

Официально голоса все еще не подсчитаны. Кандидат от демократической партии Камала Харрис пока не признала свое поражение.

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация