Собянин принял решение о призовых выплатах московским спортсменам-паралимпийцам

Победители и призеры XVII летних Паралимпийских игр в Париже получат призовые от властей Москвы. Об этом в среду, 6 ноября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Играх участвовали 15 московских спортсменов в нейтральном статусе. Пятеро из них завоевали медали: Мария Павлова и Хетаг Хинчагов привезли из Парижа награды высшего достоинства, Зоя Щурова завоевала серебро Паралимпиады, Ирина Вертинская и Георгий Маргиев выиграли бронзовые медали. Мария Павлова при этом установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Чемпионы Игр получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры — 2,5 миллиона рублей, бронзовые — 1,7 миллиона рублей. Их тренерам в качестве наградных выплатят половину от указанных сумм.

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил ряд российских спортсменов до участия в Играх в Париже в нейтральном статусе. Разрешение соревноваться получили 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пятеро спортсменов по настольному теннису, двое триатлонистов и двое тхэквондистов.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что паралимпийцы являются нашей гордостью, они на протяжении очень многих лет занимают самые высокие места на всех международных соревнованиях. Паралимпийский спорт — одно из важнейших направлений спортивной подготовки в России, отмечал глава государства.