Лайма Вайкуле объяснила скандальные слова про кормилицу СССР

Последнее время Лайма Вайкуле живет в Латвии и в Россию не ногой. Певица не только не поддержала СВО, но и дала понять, что никогда не симпатизировала СССР. Да и вообще, по версии Вайкуле, она получила известность не благодаря любви публики, а а судьбе и "бабушке, которая пела в церковном хоре". "Союз тут не при чем. Он, кроме плохого, ничего хорошего мне не дал", - отрезала Лайма.

Два года назад в одном из интервью она и вовсе ляпнула: "Посчитайте, кто кого содержал и кто кому платил? Я отработала, и я содержала филармонии, я содержала весь Советский Союз, выпуская свои диски...".

В итоге разразился скандал, который до сих пор аукается Вайкуле. В итоге ей пришлось объясняться за кормилицу СССР. В свежем интервью певица сказала:

"Все страшно возмутились, когда я сказала: "Я кормила Советский Союз". Но надо же понимать! Я на себе имела в виду, что каждый человек, кто тогда работал, мы... Нет, они приписали, что только я, больше никого".

Вот только в итоге стало еще хуже. Интернет-пользователи возмущаются, как Лайма Вайкуле могла так быстро забыть, какой стране обязана не только известностью, успешной карьерой, но и миллионами, с помощью которых купила недвижимость в разных частях света, передает "КП".