С кандидатом в президенты США от Демократической партии и действующим вице-президентом Камалой Харрис покончено. Такое заявление сделал в среду, 6 ноября, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Как написал политик в социальной сети Х, говоря о поражении Харрис на выборах главы государства в Соединенных Штатах, "пусть она продолжает заразительно хохотать". Медведев также напомнил, что цели специальной военной операции России остаются неизменными и будут достигнуты.

Этому предшествовало заявление зампреда Совета безопасности России в адрес Украины в свете победы в американской президентской гонке Дональда Трампа, не раз выступавшего против огромных денежных вливаний в киевский режим. Медведев подчеркнул, что республиканец "смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок".

Один из ярых сторонников Трампа бизнесмен Илон Маск пообещал, что второй президентский срок республиканца станет самым веселым временем для США — страну ожидает яркое будущее.