В Раде заявили о подготовке ВСУ к отступлению из Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский готовит вывод украинских сил из Курской области. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Нардеп обосновала свое заявление публикациями Сырского в соцсетях о том, что атака ВСУ на Курскую область якобы отвлекла российские силы с других направлений. Это, по мнению Безуглой, попытка главкома сделать "подводку к выводу войск из Курской области".

При этом Безуглая, многократно выступавшая с резкой критикой в адрес командования ВСУ, призвала самого Сырского не возвращаться на Украину, поскольку тогда "мы хоть вздохнем с облегчением", сообщает ТАСС.

Украинские националисты напали на Курскую область в начале августа. Они попытались продвинуться вглубь российской территории, однако встретили мощный отпор ВС России. Атака на Курскую область оказалась для армии Украины роковой ошибкой: переброска на это направление военных ослабила подразделения ВСУ в Донбассе, чем не преминули воспользоваться российские бойцы.

4 ноября, в День народного единства, президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская земля будет зачищена от противника. Обращаясь к волонтерам, глава государства отметил, что после этого "для вас тоже будет много работы".