Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский готовит вывод украинских сил из Курской области. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Нардеп обосновала свое заявление публикациями Сырского в соцсетях о том, что атака ВСУ на Курскую область якобы отвлекла российские силы с других направлений. Это, по мнению Безуглой, попытка главкома сделать "подводку к выводу войск из Курской области".

При этом Безуглая, многократно выступавшая с резкой критикой в адрес командования ВСУ, призвала самого Сырского не возвращаться на Украину, поскольку тогда "мы хоть вздохнем с облегчением", сообщает ТАСС.

Украинские националисты напали на Курскую область в начале августа. Они попытались продвинуться вглубь российской территории, однако встретили мощный отпор ВС России. Атака на Курскую область оказалась для армии Украины роковой ошибкой: переброска на это направление военных ослабила подразделения ВСУ в Донбассе, чем не преминули воспользоваться российские бойцы.

4 ноября, в День народного единства, президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская земля будет зачищена от противника. Обращаясь к волонтерам, глава государства отметил, что после этого "для вас тоже будет много работы".