В "Домодедово" задержали наемника из Армении

Следственный комитет сообщил о задержании гражданина Армении, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины.

Наемника поймали в столичном аэропорту "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, в ноябре 2022 года Армен Балян через границу с Молдовой прибыл на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. Он принимал участие в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской области.

В России Баляна объявили в розыск и заочно предъявили обвинения в наемничестве. Он признал свою вину. Наемник рассказал, что подразделение расформировали из-за больших потерь, а сам он получил несколько ранений.

В настоящий момент следователи продолжают выяснять, что делал Балян в России.