В Америке состоялись президентские выборы. Напомним, что за кресло главы страны боролись представитель Республиканской партии Дональд Трамп и представляющая Демократическую партию Камала Харрис. Согласно данным СМИ, победу одержал Трамп.

Теперь в Сети говорят о пропаже Камалы Харрис. Дело в том, что нигде в американских СМИ нет никаких комментариев ни от нее, ни от ее штаба. При этом охрана попросила прессу удалиться из ее предвыборного штаба, уточняет "МК".

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с кандидатом в президенты США от Демократической партии и действующим вице-президентом Камалой Харрис покончено. Как написал политик в социальной сети Х, говоря о поражении Харрис на выборах главы государства в Соединенных Штатах, "пусть она продолжает заразительно хохотать". Медведев также напомнил, что цели специальной военной операции России остаются неизменными и будут достигнуты.