Подразделения "Южной" группировки войск ВС России освободили населенный пункт Антоновка Донецкой Народной Республики. Об этом в среду, 6 ноября, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, также в ходе активных действий подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Максимовка в ДНР.

При этом председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов заявил ТАСС, что российские бойцы в целом освободили участок площадью около 30 квадратных километров между Шахтерском и Новодонецким в ДНР. На ореховском направлении в Запорожской области ВС России продвинулись вглубь более чем на 2 километра.

Тем временем депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских сил из Курской области и уже подыскивает к этому "подводку".