Лукашенко пообещал, что выборы президента Белоруссии пройдут без давления

В избирательной кампании в рамках выборов президента Белоруссии никакого давления ни на кого оказывать не будут. В этом в среду, 6 ноября, заверил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Политик открыл бассейн международного стандарта в Минске и напомнил, что власти Белоруссии поддерживают спортсменов и развивают необходимую инфраструктуру, ожидая от атлетов высоких спортивных результатов.

Вслед за этим Лукашенко перевел разговор на предвыборную кампанию, отметив, что постоянно "говорят, президент что-то сделал". В ответ политик заверил, что "это не для того, чтобы вы меня поддерживали".

По его словам, "это то время, когда вы можете делать все, что вам угодно на избирательных участках", причем "никто, поверьте, давить не будет", сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что выборы президента Белоруссии являются внутренним делом этого государства, но все в России будут поддерживать кандидатуру действующего главы Александра Лукашенко, поскольку высоко ценят его роль.

В марте Лукашенко поздравил Владимира Путина с переизбранием президентом России от себя лично и от всего белорусского братского народа, назвав результат российского политика ошеломляющим.