В Кремле рассказали, планирует ли Путин поздравлять Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в среду, 6 ноября, что ему неизвестно о наличии у Владимира Путина планов поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Представитель Кремля призвал не забывать о том, что в случае с Соединенными Штатами "речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства".

Что касается весьма оптимистичной реакции ряда российских политиков на победу Дональда Трампа, Песков напомнил, что республиканец делал как "достаточно жесткие заявления", объяснимые предвыборной гонкой, так и высказывания "о его устремлениях на то, чтобы прервать эту спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых войн".

Как бы то ни было, результаты президентских выборов в Соединенных Штатах являются исключительно внутренним делом этого государства, цитирует Дмитрия Пескова ТАСС. Он напомнил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на низшей точке, от нового руководства США зависит то, как они будут складываться далее.