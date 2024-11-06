В Кремле ответили на слова Трампа о мире

В Кремле прокомментировали слова Дональда Трампа о мире.

После победы на выборах тон заявлений иногда меняется, Россия будет наблюдать, сообщил пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что завершить украинский конфликт в одну ночь нельзя, хотя США могут поспособствовать его завершению.

"Именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подливает керосин в этот конфликт и принимает участие", - напомнил Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее Дональд Трамп в своем первом после выборов выступлении пообещал "не развязывать войны, а положить им конец".

Выборы в США прошли 5 ноября. Официально голоса все еще не подсчитаны. СМИ и республиканцы назвали победителем Дональда Трампа. Кандидат от демократической партии Камала Харрис пока не признала свое поражение.