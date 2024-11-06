Домашние тапочки оказались вредными для здоровья

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала о том, что обычные домашние тапочки несут риски здоровью людей. В частности, они накапливают бактерии и грибки, которые могут нанести вред.

"В тапочках из плотных материалов, особенно с закрытым носом, ноги могут потеть. При этом внутри обуви возникает теплая и влажная среда, благоприятная для размножения различных патогенных микроорганизмов. Это может привести к развитию грибковых инфекций, таких как микоз стоп, который вызывает зуд, покраснение и шелушение кожи. Грибковые инфекции особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом, диабетиков и пожилых людей. Если у человека есть мозоли или ранки на ногах, грибковая инфекция может легко проникнуть в поврежденные ткани и привести к развитию вторичных инфекций, которые вызывают воспаление и нагноение. Лечение возникших абсцессов требует медицинского вмешательства, в том числе антибиотикотерапии. Кроме того, грибковые инфекции иногда вызывают хронические боли и сильный дискомфорт, что снижает качество жизни", - рассказал ученый "Газете.ru".

Тапочки из синтетических материалов способны вызывать аллергические реакции. Для людей с повышенной чувствительностью контакт с подобными материалами может стать причиной раздражения, зуда и даже возникновения дерматита.

Кроме того, домашняя обувь часто не обеспечивает достаточную фиксацию и поддержку стопы, что может привести к ортопедическим проблемам. В результате могут болеть ноги, колени и спина.

Неявная опасность, которую несут домашние тапочки, это гладкая поверхность подошвы, которая может скользить на гладком полу и привести к падению.

Ранее россиян предупредили об опасных веществах в косметике. Выяснилось, что 65% косметики, представленной на нашем рынке, вредны для здоровья. В продукции содержатся опасные компоненты, утверждается в исследовании Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента. Среди опасных веществ содержится 1 680 наименований, их вред был доказан разными способами, в том числе в суде. Кроме того, аналитики выяснили, что каждый пятый товар продается с истекшим сроком годности.