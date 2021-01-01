Собянин проверил строительство станции метро "ЗИЛ"

Территория бывшей промзоны "ЗИЛ" - преображение продолжается. Реновация такого огромного пространства - крупнейший градостроительный проект не только в России, но и в мире. Строительство новой станции метро "ЗИЛ" - уже на финишной прямой. К работам здесь приступили в конце 2021 года. В 2022 состоялась проходка тоннелей до станции "Крымская". Работы велись в условиях очень плотной застройки.

"Любое подземное строительство в городе Москве является сложным, так как оно производится в условиях плотной городской застройки, а тем более на станции метро "ЗИЛ". По сути - под станцией. Под этой площадкой был целый город - бывший завод "ЗИЛ", - рассказал Сергей Кидяев, генеральный директор объединения "Ингеоком".

Станция - протяженностью 1200 метров. Архитектурное решение в процессе строительства менялось. Изначально отделка станции предполагалась в бело-голубом цвете. Однако потом выбрали красно-белую палитру. Она - яркая, стильная. И больше подходит тематически. Среди оформления - легендарная эмблема и знаменитая продукция "ЗИЛа".

"Панно у нас изготовлено из многослойных алюминиевых панелей с нанесением стекла триплекс", - указал Дмитрий Нелюбин, руководитель строительства АО "Мосинжпроект".

Станция "ЗИЛ" станет конечной на Троицкой линии метро, которая свяжет Даниловский район столицы с Новой Москвой. И будет центром большого транспортно-пересадочного узла. С нее можно совершать пересадки на одноименную станцию МЦК и в перспективе - на Бирюлевскую ветку.

Мэр Москвы Сергей Собянин за ходом строительства Троицкой линии следит лично и уже не раз бывал и на этой станции.

"Здесь образовался большой городской вокзал в составе МЦК, станции Троицкой линии метро, которая приходит сюда, ну и будущей Бирюлевской линии метро. Таким образом, здесь будет обслуживание огромной территории "ЗИЛа", в которой будут проживать десятки тысяч людей. Здесь будут десятки тысяч рабочих мест созданы. Ну и, конечно, большой поток со стороны Новой Москвы, близлежащих районов для пересадки на МЦК тоже очевиден. Так что станция важная, нужная. Главное - создать комфортные условия для пассажиров, для пересадки на различные виды городского транспорта", - подчеркнул глава города.

По расчетам, с самого начала пользоваться станцией "ЗИЛ" смогут порядка семнадцати тысяч человек в сутки, но пассажиропоток с каждым годом будет только увеличиваться. Рядом - и "ЦСКА-Арена", и Центр водных видов спорта, и "Технопарк", и крупные торговые и развлекательные центры, и строящиеся жилые кварталы.

Предполагается, что к 2030 году ежедневно пользоваться пересадкой между метро и МЦК будут уже 48 тысяч пассажиров.