На подиум через кредит: как работают лжемодельные агентства

Солидный офис с видом на небоскребы "Москва-Сити". Белая мебель, панорамные окна, зеркала. И обыск. Полиция нагрянула в модельное агентство.

Все всё понимают. Бизнес есть бизнес. И модельный – не исключение. Потенциальных клиентов приглашали в офис, описывали перспективы и многомиллионные контракты, а после – давили на то, что одних внешних данных мало. Обязательно нужно платное обучение - от 100 до 150 тысяч рублей. Если нужной суммы нет - на клиентов оформляли кредиты.

"После получения оплаты сотрудники агентства не выполняли свои обязательства и распоряжались деньгами по своему усмотрению. Сейчас в уголовном деле фигурируют 10 потерпевших", - сообщили в МВД.

И такое агентство не одно. Анатолий в Сети наткнулся на объявление о наборе актеров массовых сцен, решил попробовать. В итоге оказался тоже в модельном агентстве. Далее – обещания обучения и продвижения. И кредит.

"Они мне обещали, что я начну работать уже буквально через месяц. Они уверяли, что это будет рассрочка, что все будет без процентов", - говорит потерпевший.

В итоге Анатолий стал обладателем двух кредитов и одной виртуальной карты на общую сумму 375 тысяч рублей.

А вот Наталья в модельном бизнесе не новичок – есть и опыт съемок, и портфолио. У ее дочери тоже. Они приехали на кастинг.

"Говорят, у вас такой красивый, замечательный ребенок, такое хорошее у вас портфолио, но мы даем работу только тем, кто обучался у нас. Поэтому нужно, чтобы ваш ребёнок прошел у нас обучение", - вспоминает Наталья.

А чтобы не ходить два раза – еще и обучение для мамы, ведь семейные заказы очень популярны. А еще - участие в так называемом модельном кэмпе: три дня в отеле, пара мастер-классов по макияжу, 15-минутное дефиле и две фотосессии. Все это стоило Наталье почти полмиллиона рублей.

Деятельность этого агентства тоже заинтересовала полицию. Настолько, что его глава – Мария Бабкина – сейчас в СИЗО.

"Квалифицируется как мошенничество. Если модель не получила услуги, у них нет акта оказанных услуг или факта оказанных услуг, то кредитный договор можно расторгнуть", - объяснил юрист Эдуард Шалоносов.

Именно так поступила ещё одна Наталья. Ей тоже предложили договор. На 300 тысяч. Женщина его подписала, но, вернувшись домой, передумала. Ни на одно занятие не явилась, а договор расторгла.

"Оказалось, что они мне дали совсем другой договор. Практически на 1 миллион 700 тысяч виртуальная карта, оформили дополнительно. И каждый день просрочки - определенная сумма", - сообщила потерпевшая.

В этом модельном агентстве объяснили, что у них действительно можно оформить обучение в кредит. А вот к оформлению виртуальных карт они отношения не имеют.

Здесь тоже учат, как ходить, как позировать, что и когда есть, чтобы помещаться в дизайнерскую одежду. Но следует внимательно читать договор, а в случае, если он нарушается, обращаться в полицию.