В Третьяковке выставили работы Сурикова и Бруни

Шедевры "Русского музея" в Третьяковке. С 6 ноября в Лаврушинском переулке можно увидеть работы Федора Бруни и Василия Сурикова.

Каждому мастеру отвели отдельный зал. Так, в зале Сурикова представлена его знаменитая картина "Покорение Сибири Ермаком". Автор работал над ней четыре года, и она стала знаковой для "передвижников".

Другое помещение посвящено творчеству Федора Бруни. Жемчужиной экспозиции стало его гигантское полотно "Медный змий". Это самая большая картина в русской исторической живописи, ее размер - около 48 квадратных метров. На ее создание ушло 15 лет.

"Вы видите, что этот художник был ориентирован на классическую традицию, на итальянское искусство. И если в холсте Бруни резонируют очень отчетливо гениальные произведения Микеланджело, то в этих камерных живописных работах мы можем узнать Рафаэля и какие-то ломкие линии Боттичелли", - отметила Татьяна Карпова, заместитель гендиректора Третьяковки по научной работе.