Верховный суд России признал законным приговор Стрелкову

Верховный суд России в среду, 6 ноября, признал законным приговор бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о призывах к экстремизму.

Судебная коллегия приняла решение кассационную жалобу оставить без удовлетворения. Это решение было оглашено в присутствии адвоката Стрелкова, сам он остается по месту отбывания наказания в одной из кировских колоний, сообщает РИА Новости.

В январе Мосгорсуд признал Стрелкова виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, назначив ему наказание в виде четырех лет колонии общего режима с трехлетним запретом на администрирование сайтов. Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

В сентябре пошли слухи о том, что Стрелков якобы получил помилование взамен на отправку добровольцем в зону специальной военной операции. Однако жена осужденного Мирослава Регинская подчеркнула, что "его "экстремистская" статья не предполагает такой возможности".