В Польше предложили шантажировать Украину военной помощью

Варшава должна шантажировать киевский режим военной помощью в связи с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни. С такой инициативой выступил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак.

По мнению политика, необходимо "сказать украинцам, что если они хотят и далее пользоваться помощью Польши, например, пользоваться аэродромом в Ясенке", тогда Киеву придется уступить польской стороне в вопросе эксгумации жертв Волынской резни.

Неприглядность такого метода Босака не смутила, поскольку "международная политика в значительной мере состоит из шантажа", а "если мы будем такими добродушными, то никогда ничего не решим", сообщает РИА Новости.

Ранее глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш предупреждал, что Варшава не допустит вступления Киева в Евросоюз, пока на Украине не разрешат эксгумацию тел жертв Волынской резни.

Президент Польши Анджей Дуда напомнил, что "у украинцев есть много проблем с их историей", причем "не только проблема Волынской резни, но и служба в подразделениях СС, сотрудничество с властями Третьего Рейха и участие в Холокосте".