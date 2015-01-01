"Мисс Россию" заподозрили в контрабанде золота

Таможенники пресекли в аэропорту "Внуково" контрабанду драгоценностей на 12 миллионов рублей.

нарушительницей оказалась участница мировых конкурсов красоты, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС). По данным РЕН ТВ, речь идет о "Мисс России - 2015 года" модели Софии Никитчук.

Девушка прилетела в Москву из французской Ниццы транзитом через Стамбул. В ходе контроля в "зеленом коридоре" инспектор обратил внимание на дорогие ювелирные украшения, которые были надеты на модель - часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier. София пояснила, что не декларировала их, поскольку это личные вещи. Тем не менее, вещи передали на экспертизу.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду и уклонение от таможенных платежей. Никитчук может грозить до пяти лет колонии.