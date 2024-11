Ведущие американские СМИ подтвердили победу Трампа

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах главы государства в Соединенных Штатах и станет 47-м президентом США. Это констатируют ведущие американские средства массовой информации, которые отслеживали ход выборов.

По подсчетам Reuters, CNN, Associated Press и The New York Times, Трамп уже набрал от 276 до 279 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270 голосов. Конкурентка Трампа от демократов и действующий вице-президент Камала Харрис, по разным оценкам, получила лишь от 219 до 224 голосов.

Официально итоги голосования подводить еще рано. В отдельных штатах еще могут провести перепроверку. Кроме того, выборщикам предстоит проголосовать — обычно это формальная процедура, поскольку выборщики от конкретной партии чаще всего поддерживают партийного кандидата. Однако известны и исключения. Например, в 1860 году четверо выборщиков от Демократической партии поддержали республиканца Авраама Линкольна, напоминает РИА Новости.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что республиканец делал как "достаточно жесткие заявления", объяснимые предвыборной гонкой, так и высказывания "о его устремлениях на то, чтобы прервать эту спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых войн".