Опрос показал, как россияне относятся к налогу на бездетность

Почти трое из четырех россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наслышаны об обсуждении возможности вернуть налог на бездетность.

Социологи выяснили, что 67% респондентов в той или иной степени относятся к такому налогу отрицательно, а положительное отношение к нему декларируют 24%.

Среди опрошенных доминирует мнение, что налог на бездетность никак не отразится на демографической ситуации в стране (66%). При этом 26% респондентов полагают, что налог будет способствовать повышению рождаемости, хотя 18% говорят о незначительном эффекте.

Из участников исследования 42% считают, что никто не должен платить налог на бездетность. 8% предлагают возложить эту обязанность только на мужчин, 7% — на семейную пару, 6% — на каждого бездетного гражданина. По 5% сказали, что его должно платить государство/правительство и люди, поддерживающие идеологию чайлдфри.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что в российском обществе нет консенсуса по вопросу штрафов за пропаганду идей чайлдфри. 55% респондентов полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в стране. При этом 44% высказались за наказание, а 48% выступили против такой инициативы.

Между тем депутаты от фракции ЛДПР придумали новый способ стимулировать рождаемость. Они предлагают запретить работодателям отказывать в приеме на работу бездетным женщинам из опасения, что в будущем они уйдут в декрет, придется искать им замену и платить пособие.