Александр Ревва: "Фактически обесценивается любовь"

2024 год вдвойне юбилейный для Александра Реввы. Артисту исполнилось 50 лет. А из них 20-ть он посвятил семейной жизни. Супруга Анжелика родила Александру дочек Алису и Амели. Со стороны казалось, что этот союз идеален. Пока в Сети не разразился скандал - мать обвинила Ревву в том, что он якобы бросил ее ради жены, оборвал все связи и не хочет помогать.

Шумиха тогда не утихала на протяжении нескольких недель. Впоследствии Реева дал интервью, в котором объяснил, что за все эти годы, что он женат, мать так и не приняла его супругу. Более того, по словам артиста, родительница даже не захотела как следует понянчиться с внучками. Александр выразил мнение, что мать так сильно его любит, что не смогла смириться с тем, что он вырос и завел новую семью.

В новом интервью Александр Ревва отметил, что современная молодежь вообще к понятию семьи относится скептически, и его это печалит.

"Очень сильно повлияли соцсети, которые разрушительно действуют на институт брака, семьи, они больше создают ощущение потребления. В основном идет акцент на себя, самость, успех, только ты, а семья — это мы, и это "мы" сейчас исчезает. Такой объем эгоистичного настроения, что человеку просто комфортно одному, а если захочется, он найдет на сутки кого-то. Фактически обесценивается любовь", - заключил Ревва в беседе с "Теленеделей".