Потери украинской армии за время боевых действий на курском направлении превысили 30 тысяч военнослужащих.

За минувшие сутки ВСУ лишились более 250 солдат, заявили в Минобороны России. Потери техники составляют более 2,7 тысячи единиц, в том числе 184 танка.

Российская армия отразила четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка и сорвали одну атаку в направлении населенного пункта Леонидово.

Нанесено поражение 10 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сделала заявление о том, что ВСУ планируют уходить из Курской области.