Путин призвал развивать экономику на базе российских технологий

Российская экономика должна развиваться на базе собственных технологий и прорывных научных решений. Такое заявление сделал в среду, 6 ноября, глава государства Владимир Путин.

Российский лидер по видеоконференцсвязи принимает участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин назвал спуск атомного ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии российского ледокольного флота, подчеркнув, что от его укрепления зависит реализация планов по Северному морскому пути.

В этой сфере у России амбициозные цели, впереди много работы, а потому останавливаться на достигнутом мы не собираемся — уже строятся еще два корабля такого же класса, как ледокол "Чукотка", цитирует президента РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что на фоне санкций особенно важно наращивать компетенции и активнее развивать отечественные передовые технологии. В качестве примера он привел отечественную электронику, которая из отрасли в упадке преобразуется в инновационную основу прогресса России.

Министр энергетики России Сергей Цивилев рассказал, что его ведомство готовит стратегию до 2050 года. Впервые в документе такого рода пойдет речь о новых атомных и энергетических технологиях — они позволят обеспечить технологический суверенитет страны.